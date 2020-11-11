Kamu denetçileri belli oldu - Son Dakika

Karma komisyon, denetçilik için başvuran 127 kişiden 12'sini denetçi adayı olarak belirlemişti.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı.

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