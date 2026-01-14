Kamu Emekçileri Grevde: Geçinemiyoruz! - Son Dakika
Yerel

Kamu Emekçileri Grevde: Geçinemiyoruz!

14.01.2026 23:05
KESK üyeleri, Samsun’da maaş zammını protesto ederek iş bıraktı, insanca yaşam talep etti.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) "Geçinemiyoruz. Grevdeyiz" sloganlı bir günlük iş bırakma eylemi kararı doğrultusunda konfederasyon üyeleri Samsun'da da maaşlarına verilen zammı protesto etti.

KESK Şubeler Platformu'nu oluşturan sendikaların üyeleri, Eğitim Sen Samsun Şubesi önünde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan kamu emekçileri adına basın açıklamasını KESK Samsun Dönem Sözcüsü İsmail Yavuz okudu. Yavuz, şunları kaydetti:

"Geçinemiyoruz, yoksullaşıyoruz, sefalete mahküm ediliyoruz. İnsanca bir yaşam, insanca bir ücret istiyoruz. Bugün bu nedenle hizmet üretmiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. İnsanca yaşam koşulları için bugün en temel hakkımız olan üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Yıllardır yoksullaştık, açlığa ve sefalete mahküm edildik. 'Geçinemiyoruz' diye sokaklarda haykırdık ancak ülkeyi yönetenler bu sesi duymak istemedi; kulaklar sağır, gözler kör.

TÜİK rakamlarına göre bile ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında beşinci sıradadır. Genel enflasyondan gıdaya, kiradan eğitime kadar her alanda Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri içinde açık ara birinciyiz. Avrupa'da bir yılda yaşanan enflasyon bizde yalnızca bir ayda gerçekleşmektedir.

Ücretlerimiz Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminlerine ve TÜİK'in sahte verilerine göre artırılıyor. Gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen artışlar, altı aylık dilimler halinde 'enflasyon farkı' diye maaşlarımıza yansıtılıyor. Taban aylıklarımıza 2026 yılı için yapılacak bin liralık artışla ortalama yüzde 12,5 zam dayatılırken, 1 Ocak'tan itibaren ulaşımdan sağlığa, köprü ve otoyol geçişlerinden temel tüketim kalemlerine kadar her alanda bunun en az iki katı zam yapıldı.

"Sorun kaynak meselesi değil, kaynakların kim için harcandığıdır"

Toplu sözleşme adı altında her seferinde sergilenen danışıklı dövüşün faturası bizlere daha fazla yoksulluk ve  güvencesizlik olarak kesiliyor. Ülkede yaşanan yüksek enflasyon AKP-MHP iktidarının ürünü olduğu kadar, yıllardır iktidarın memur kolu gibi hareket eden yandaş sendikaların da eseridir.

Bugün içinde bulunduğumuz tablo; iktidar, yandaş konfederasyonlar ve hakem kurulundan oluşan ittifakın ortak eseridir.

Ülkeyi yönetenler her seferinde 'kaynak yok' diyor. Oysa sorun kaynak meselesi değil, kaynakların kim için harcandığıdır. Bu ülkenin kaynakları 85 milyon insana yeter. Ancak bu kaynaklar emekçiler için değil, sermaye, rant ve yandaş müteahhitler için kullanılıyor. Biz halk için bütçe istiyoruz. Ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmesini kabul etmiyoruz."

Yüzlerce kamu emekçisinin katıldığı iş bırakma eylemine çevrede bulunan yurttaşlar da alkışlarla destek verdi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Samsun, Yerel, Kamu

