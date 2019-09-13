Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ataseven'den Başkan Gürkan'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli'yi makamında kabul ederek bir süre görüştüler.



Kamu Hastaneleri Genel Müdürü'nü Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Genel Müdürümüzün Malatya'daki Genel Sekreterliği döneminde Malatya'daki hastanelerin gelişmesi noktasında yoğun gayretleri olmuştur. Genel Müdür olarak Ankara'da Malatya ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili her zaman desteklerini bekliyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesinin programa alınması ve planlama sürecinde Sayın Genel müdürümüzün büyük emekleri vardır. Hazırlanan raporlarda bu bölgemize bir hastanenin muhakkak yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Şehrimizin ileri gitmesi noktasında üzerimize düşen yükümlülükler ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Genel Müdürümüzün bu ziyareti bizleri mutlu etmiştir. Yeni görevlerinde de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Malatya'da bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven ise, "Malatya'da görev yaptığımız dönemde Battalgazi İlçemizdeki sağlık hizmetlerinde sayın Başkanımızın çok büyük emek ve katkıları olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya'ya çok büyük katkılarınızın olacağına inanıyorum. Özellikle sağlıkla ilgili hizmet sunumunda çok büyük gayret ve desteklerinizin olduğunu biliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yapılan konuşmaların ardından Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven'e kayısı hediye etti. - MALATYA