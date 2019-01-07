Son Dakika Haberleri: Kamu Stk İşbirliği Projesi"

Kamu Stk İşbirliği Projesi"

19 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İşbirliği Projesi" kapsamında, 20 ilde düzenlenecek "Sivil Toplum Günleri" etkinliği Zonguldak'ta başladı.

Kamu Stk İşbirliği Projesi
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İşbirliği Projesi" kapsamında, 20 ilde düzenlenecek "Sivil Toplum Günleri" etkinliği Zonguldak'ta başladı.

Vali Erdoğan Bektaş, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, sivil toplum kavramının, millete yabancı olmadığını söyledi.

Bu kavramın, Türk medeniyetinin, tarihinin ve milletinin kavramı olduğuna işaret eden Bektaş, şöyle devam etti:

"Batı'nın bizden aldığı, daha sonra biraz daha geliştirerek tekrar gündeme taşıdığı bir kavramdır sivil toplum kuruluşları. Tabii bizdeki uygulamasında işin başka boyutları vardı. Daha çok karşılık gözetmeden, karşılığını sevap olarak, isteyerek, arzu ederek, bekleyerek, umarak ve kimsenin başına kakmadan hayır yapmak, iyilik yapmak mantığı vardı. Şimdi iş biraz daha değişti. Batı değer dünyasıyla karşılaştıktan sonra, oralarla yüzleştikten sonra işte bugünkü uygulamasına ulaşmış oldu. Aslında her iki uygulamanın da kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri var. Önemli olan vatandaşın kendi içinden, bir karşılık duygusu gözetmeden örgütlenip belli konulara sahip çıkması ve her zeminde, her aşamada ifade etmesi, kamuoyu oluşturması ve bazen de bunu bizzat gerçekleştirmesine katkıda bulunmasıdır."

Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı İzzet Güven de Anadolu topraklarında sivil toplum geçmişlerinin çok eski dönemlere dayandığını belirterek, vakıf, lonca, ahilik gibi yapıların sivil toplum kültürünün temel taşları olduğunu dile getirdi.

Gönüllü sivil toplum yapılarının, bu toprakların barış ve sevgi toprağı olmasına, kardeşlik duygularının yaşanmasına katkı sağladığını vurgulayan Güven, "Yakın tarihimize bakıldığında ise son 15 yılda sivil toplumla ilgili ciddi adımların atıldığını görürüz. 2004-2017 yıllarında dernek üye sayısında yüzde 110 artış olmuş. Yine 2010-2018 yıllarında dernek sayısında yüzde 62'lik artış bir olmuş ve gelirlerinde ise yüzde 235'lik bir artış yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar arasında etkili iletişimin temellerinin atıldığı ve proje anlatımlarının yapıldığı etkinlik yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:07 Kaynak: AA

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