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Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.11.2021 11:09
Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen olayda, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Erdoğan Yeter yaralandı, yanındaki kızı Kübra Yeter ise hayatını kaybetti.

Bu sabah saat 06.30 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolunun 58'inci kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarında Erdoğan Yeter yönetimindeki kamyonet, aynı yönde giden Raşit Öztürk idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü

KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücü Yeter ile yanındaki kızı Kübra Yeter yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kübra Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyon kamyonete çarptı; feci kazada baba yaralandı, kızı öldü
Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sarıoğlan, Kamyonet, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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