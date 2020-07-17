Kamyon şoförünün şüpheli ölümü - Son Dakika

Kamyon şoförünün şüpheli ölümü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon şoförü aracının içinde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon şoförü aracının içinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Kemal Darılmaz (40) 34 KY ... plakalı kamyonuyla TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden rahatsızlanmasından dolayı Damlama Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesisine geldi. Şoför Kemal Darılmaz, yanındaki arkadaşı V.E.'ye (38) araç içinde biraz dinleneceğini söyledi.


Yarım saat sonra araç içinde bulunan Kemal Darılmaz'ın nefes almakta zorluk çektiğini gören arkadaşı V.E. hemen 112 Acil Servisini aradı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Kemal Darılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Kemal Darılmaz'ın yanında yolcu olarak bulunan V.E. adlı kişinin ifadesini aldı. V.E., Darılmaz ve H.İ.Ö. isimli şahıslar ile 34 KV ... plakalı kamyonla Aksaray'a yola çıktıklarını, Aksaray'da lokantada yemek yedikleri sırada Kemal Darılmaz'ın kendilerine 1 saatlik işi olduğunu söylediğini daha sonra yaklaşık 1 saat sonra yanlarına geldiğinde kavga ettiğini, darp edildiğini gördüklerini, hastaneye gitmek istemediğini, arka koltukta uyuyacağını söylemesi üzerine Aksaray'dan Mersin'e yola çıktıklarını, saat 03.40 sıralarında Tarsus- Pozantı Tem Otoyolu Damlama Mahallesi mevkiine geldiklerinde şahsın nefes sesinin kesildiğini ve 112 Acil Servisi ekiplerini haber verdiğini belirtti.


Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kemal Darılmaz'ın ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MERSİN

TEM Otoyolu, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon şoförünün şüpheli ölümü - Son Dakika
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