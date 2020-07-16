Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada Bursa'da kamyonun üzerine çıkarak yolculuk yapan 2 kişi, tehlikeye aldırış etmezken çevreden gelen tepkileri de dikkate almadı.

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi

BURSA - Bursa'da kamyonun üzerine çıkarak yolculuk yapan 2 kişi, tehlikeye aldırış etmezken çevreden gelen tepkileri de dikkate almadı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir yolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında 45 V 2065 plakalı kamyon ile yolculuk yapan 2 kişi görenleri şaşkına çevirdi. Anayolda 90-100 kilometre hız ile giden kamyonun üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 2 kişi, arkadan gelen araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Trafiğe tehlikeye atan bu davranışlarına karşın yoldan geçen diğer araç sürücüleri uyarılarda bulunsa da tepkilere aldırış etmeden yolculuklarına devam etti.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:21:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]