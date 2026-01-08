Kamyonet Altında Sıkışan Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 37 ABT 719 plakalı kamyonet, kırsal Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak'ta geri manevra yaparken M.D.'ye çarptı. M.D. kamyonetin altına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın altında mahsur kalan M.D.'yi çıkarmak için hidrolik kriko yardımıyla kamyoneti kaldırdı.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı M.D., sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
