Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza - Son Dakika
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Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza

09.05.2022 15:10

ANTALYA'da kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışılan ve yerlerde sürüklenen köpek, tedavi için Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

ANTALYA'da kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışılan ve yerlerde sürüklenen köpek, tedavi için Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Kamyonetin sürücüsü İ.Z.'ye de 196 lira ceza uygulandı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde, bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda, kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışılan, yerlerde sürüklenen köpeğin görüntüleri tepki çekti.

KÖPEĞE EL KONULDU Görüntülerin yayınlanmasının ardından polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 07 AFP 863 plakalı kamyonetin sürücüsü İ.Z.'ye, 'hayvana eziyet'ten 196 lira cezai işlem uygularken, köpeğe de sabah saatlerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce el konuldu.GEÇİCİ BAKIMEVİNDE MUAYENE

Köpek, tedavi için Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Belediyenin hayvan nakil aracıyla alınan köpeğin, merkezde gerekli tüm kontrol ve muayeneleri yapıldı. Veteriner Hekim Ayşe Gencer, köpekte mikroçip bulunduğunu ama bugüne kadar yapılan hiçbir işleme rastlamadıklarını anlattı. Gencer, "Yaralanma görmedik. Gayet mutlu bir hayvan. Bize geldiği için mi mutlu, bilemiyorum ama artık güvenli ellerde. Kontrol ve muayeneleri tamamlandıktan sonra sahiplendirme aşamasına geçeceğiz" diye konuştu. Merkeze geldiği andan itibaren herkesin sevgiyle yaklaştığı köpek, kısa süre bahçede tur attı.


Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
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Rehabilitasyon Merkezi, Muratpaşa, Antalya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza - Son Dakika
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