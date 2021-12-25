Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce(İHA) – Düzce'de alt geçitte kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Çakırlar Mahallesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 81 ACA 191 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile karşı istikametten gelen Aydın Ö. idaresinde ki 81 AAE 398 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuya ilişkin ise polis ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE