Kamyonet Şarampole Uçtu: 4 Yaralı
1 saat önce
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 metreden şarampole uçan kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
MANİSA'nın Sarıgöl
ilçesinde, 15 metreden şarampole uçan kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Selimiye
Mahallesi Makas Mevkii'nde meydana geldi. Sarıgöl'den Buldan
yönüne giden Özer Çil, kullandığı 20 ASP 48 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet, 15 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü Özer Çil ile araçtaki Arife Çil, Ayşe Kırer ve Betül Sena Kırer (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:49 Kaynak: DHA
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