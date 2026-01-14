Kamyonet, Yatan Köpeği Ezdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan olay, hayvanseverleri derinden sarstı. Bir kamyonet sürücüsünün yol kenarında yatan köpeği ezerek olay yerinden uzaklaştığı anlar, vicdanları yaraladı. Olayda 'Meks' isimli köpek yaşamını yitirirken, sahibi sürücünün bilinçli davrandığını öne sürdü.

SOKAK ORTASINDA CAN VERDİ

Olay, Seferihisar ilçesi Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi 6142 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. yönetimindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonet, sokakta yatan 'Meks' adlı köpeğin üzerinden geçti. Çarpmanın ardından köpek olay yerinde telef olurken, sürücü arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı.

"KAZAYLA DEĞİL, BİLİNÇLİ YAPILDI"

Köpeğin sahibi Hasan Şahin, yaşadığı acıyı dile getirerek olayın kaza olmadığını savundu. Şahin, sürücünün köpeği fark etmesine rağmen durmadığını belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"HAYATIMIN ÜÇTE BİRİ ONUNLA GEÇTİ"

"Gerçekten çok üzgünüm. Hayatımın üçte biri Meks ile geçti, tam 14 yıl birlikteydik. Bu kazayla değil, bilinçli şekilde, can çekiştirerek öldürülmesini hazmedemiyorum. Onu Seferihisar barınağında, 500 köpeğin arasında tek başına kulübeye sinmiş halde bulup sahiplendim. Şimdi Meks'imiz gitti ama kanı da acısı da yerde kalmasın. Görüntülerde de açıkça görülüyor, arkasına bile bakmadan gidiyor."