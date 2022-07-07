Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

07.07.2022 10:31
Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Konya'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Babasultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Bayram Ali Dönmezer sokak üzerinde oynadığı sırada 72 yaşındaki R.Ç. idaresindeki kamyonet çarparak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bayram Ali Dönmezer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede belirlendi ve evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücü R.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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