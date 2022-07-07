Kaza, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Babasultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Bayram Ali Dönmezer sokak üzerinde oynadığı sırada 72 yaşındaki R.Ç. idaresindeki kamyonet çarparak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bayram Ali Dönmezer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede belirlendi ve evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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