Son Dakika Haberleri: Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)
Son Dakika Güncel Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2) - Son Dakika

Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2)

6 saat önce

CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILARAdana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı.

Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü (2), System.String[]

CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDILAR

Adana'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol Bartan'ın (6) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesince alındı. Küçük çocuğun cenazesini almaya gelen baba Erol Bartan (47) ve hala Fatma Komaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Erol Bartan, "Oğlum buz gibi olmuş. Ben bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek, gözyaşı döktü. Erol'un halası Fatma Komaç ise "Ben bakmaya kıyamıyordum. Yavrum gitti" diye ağladı.

Erol Bartan'ın cenazesinin, yarın Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Can ÇELİK/ADANA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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