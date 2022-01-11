Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı 14 ER 932 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, otomobil sürücüsü ile eşi Fadime (45), çocukları Beyzanur (20) ve Fatih Emre Asker'in (11) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika