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Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası

07.12.2021 11:21
Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası

ANKARA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine kamyonu sürerek yaralanmasına neden olan sürücü Tarık Tosun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, motosiklet sürücüsünün şikayetini geri çekmesi üzerine...

ANKARA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine kamyonu sürerek yaralanmasına neden olan sürücü Tarık Tosun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, motosiklet sürücüsünün şikayetini geri çekmesi üzerine 'kasten yaralama'dan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

5 Ağustos'ta Kahramankazan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda; kamyon sürücüsü Tarık Tosun, seyir halindeyken yol vermeme yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine aracını sürdü. Kamyonun yandan çarptığı motosiklet devrilip parçalandı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüsü sosyal medyada yer aldı. Sosyal medyada tepki çeken kamyon sürücüsü Tarık Tosun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Tosun'un, motosiklet sürücüsü Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer verildi. Kamyon sürücüsü Tosun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

'ARACIN KÖR NOKTASINA GELDİ, ÇARPMIŞIM'Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Tarık Tosun, karar duruşmasında hazır bulundu. Tosun, "Tali yoldan çıkan TIR'ı sollamak için yolun sol şeridine geçerken aynaya baktığımda motosikleti gördüm; elini kaldırmış bir şeyler söylüyordu. TIR'ı sollayıp yolun sağına geçtiğimde mağdur aracın sol tarafına geldi ve 'Nasıl, yolu güzel yapmışlar mı, niye sağdan gitmiyorsun' dedi. Ben de 'yürü git, akşam akşam başıma bela açma' dedim. Mağdur benim sol tarafımdan motosikletiyle gidiyordu, söylediğim söze sinirlendi ve küfür etti. Camdan tartışırken önümdeki araçla mesafeyi ayarlayamadım, öndeki aracı sollamak isterken aracın kör noktasına geldi ve çarpmışım. Öldürme kastım yoktu, üzerine sürmedim. 20-30 metre gittiğimde aynadan gördüm, ilerideki kavşaktan dönüp geldim. Böyle olduğu için üzgünüm, müştekiden özür diliyorum" dedi.'SANIKTAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'Burak Karaağaç ise, olayı tam hatırlamadığını ancak olay anında sanıkla karşılıklı küfürleştiklerini söyleyerek, "Küfürleşmeden sonra galiba ben kamyonun kör noktasında kaldım, üzerime sürdüğünü farketmedim ve sanıktan şikayetçi değilim" diye konuştu. Karaağaç, mahkeme heyetinin önceki ifadesini hatırlatması üzerine olayın şokuyla öyle ifade verdiğini ve şimdiki ifadesinin doğru olduğunu söyledi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığa 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesini talep ederek, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.Duruşmada kaza anına ilişkin görüntüler de izlenerek, tutanağa geçirildi. Mahkeme heyeti,  müştekinin şikayetini geri çekmesi nedeniyle Tarık Tosun'a 'kasten yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.'ŞİKAYETİMİZİ GERİ ÇEKMEMİZİ İSTEDİLER' DEMİŞTİ

Öte yandan, Burak Karaağaç'ın annesi Kadriye Karaağaç, olaydan sonra DHA'a yaptığı açıklamada, olay günü oğlunun köyden döndüğünü, motoruna fasulye, yağ, peynir gibi kışlık mutfak ürünlerini yüklediklerini söyleyerek, "Yazık günah değil mi anaları niye ağlatıyorlar? Onun ekmeği o, iki tekerin üzerinde gidiyor. Kamyon sürücüsünün çalıştığı şirketin sahibi aradı bizi şikayetimizi geri çekmemiz, şikayetçi olmamamızı istedi. Bana '3 bin lira, 5 bin lira verebilirim, motoru da tanıdığım tamirciler var yaptırabilirim anlaşalım' dediler. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bırak 3 bini 3 trilyon verseler de benim oğluma yaşattıklarını silemezler" demişti.


Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası
Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası
Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası
Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası
Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası

Fatih Sultan Mehmet, Kahramankazan, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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