Son Dakika Haberleri: Kamyonlar Dolusu Suriyeli, Deaş'ın Elindeki Baghouz'dan Ayrıldı

Kamyonlar Dolusu Suriyeli, Deaş'ın Elindeki Baghouz'dan Ayrıldı

47 dakika önce

Suriyelileri taşıyan 10 kamyon, DEAŞ'ın elinde bulunan son bölge olan Irak sınırındaki Baghouz köyünden ayrıldı.

Kamyonlar Dolusu Suriyeli, Deaş'ın Elindeki Baghouz'dan Ayrıldı, System.String[]
Suriyelileri taşıyan 10 kamyon, DEAŞ'ın elinde bulunan son bölge olan Irak sınırındaki Baghouz köyünden ayrıldı.

Erkekleri, kadınları ve çocukları taşıyan en az 10 kamyon, Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ın elinde bulunan son bölge Baghouz kasabasından ayrıldı. Konvoy, ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin bulunduğu mevkiden geçti. Suriye Demokratik Güçleri (SDF) Sözcüsü Mustefa Bali yaptığı açıklamada, "Sivillerin tahliyesi için çalışan özel kuvvetlerimiz var. Günlerdir birçok deneme sonrasında bugün ilk partiyi tahliye edebildik" dedi. Bali, tahliye edilen insan sayısı hakkında kesin rakamlara sahip olmadığını, ancak konvoyun DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgeden SDF kontrol noktasına geldiğinde rakamların netleşeceğini söyledi. Bali, bölgede hala sivillerin olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz haftalarda binlerce insan DEAŞ'ın elinde bulunan bölgelerden ayrıldı. Ayrılışların son zamanlarda durduğu bölgelerde çok fazla insanın bulunmadığı da bildirildi.

ABD liderliğindeki bir koalisyonun hava saldırılarıyla desteklenen SDF, DEAŞ militanlarını Baghouz köyüne yarım kilometreden az bir bölüme hapsetti. SDF, son bir baskıdan önce sivilleri tahliye etmeye çalıştıkları için DEAŞ saldırılarını yavaşlattı. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:42 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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