YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI - Son Dakika

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova-İzmit karayolunda seyir halinde olan Erol Aslıhak (64) yönetimindeki damperi açık kalan 06 KYL 29 plakalı kamyon, öğle saatlerinde Çiftlikköy ilçesindeki üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi üst geçide sıkıştı. Kazada araç ve üst geçitte maddi hasar oluştu.

Yalova 'da damperi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu araç ve üst geçitte hasar meydana geldi.

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