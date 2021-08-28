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Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar - Son Dakika

Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar

28.08.2021 17:19

Aydın Otoyolu'nda tünel girişinde gerçekleşen kazada kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. Kazada ölen 4 kişi ve yaralanan 2 kişinin isimleri belli oldu. Ailenin, üniversiteyi kazanan kızlarının okul işleri için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünele girdikten sonra arkadan gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Yanan otomobilde ölenlerin Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızı Minel Söylemez (21) ve yakını Emir Gezici (10) olduğu öğrenildi. Fatma Söylemez'in oğlu otomobil sürücüsü Emre Söylemez (26) ile kamyon şoförü Murat Aslan'ın ise kazadan yaralı kurtulduğu bildirildi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Emre Söylemez'ın sağlık durumunu ağır olduğu ifade edildi.

KIZLARININ ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GİDİYORLARMIŞ

Balıkesirli Söylemez ailesinin, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanan çocukları Minel Söylemez'in okul işleri için Söke'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen bir sebeple durduğunu ve arkasından gelen kamyonun çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini, daha sonra da otomobilin alev alarak yanmaya başladığını belirledi. Bu arada, ölenlerin cenazesi savcının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Üniversite, Otomobil, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar - Son Dakika


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