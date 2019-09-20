Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 21 Ekim'de yapılacak genel seçimleri yeniden kazanması halinde tüm askeri tip saldırı tüfeklerini yasaklayacağını bildirdi.



"Düşünceler ve dualar durduramayacak." diyen Trudeau, Toronto kentinde taraftarlarına yaptığı konuşmada, "Birileri çok sayıda insanı çok kısa sürede öldürmek için ya da bir geyiği devirmek için tasarlanmış askeri bir saldırı silahına ihtiyacınız olmadığını biliyor." diye konuştu.