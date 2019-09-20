Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi
1 saat önce
Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 21 Ekim'de yapılacak genel seçimleri yeniden kazanması halinde tüm askeri tip saldırı tüfeklerini yasaklayacağını bildirdi.
"Düşünceler ve dualar durduramayacak." diyen Trudeau, Toronto kentinde taraftarlarına yaptığı konuşmada, "Birileri çok sayıda insanı çok kısa sürede öldürmek için ya da bir geyiği devirmek için tasarlanmış askeri bir saldırı silahına ihtiyacınız olmadığını biliyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00
Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok 16 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, kimse polisi aramadı