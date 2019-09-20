Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi
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Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi

1 saat önce

Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi

Kanada Başbakanı Trudeau'dan tüm saldırı silahlarını yasaklama vaadi, System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 21 Ekim'de yapılacak genel seçimleri yeniden kazanması halinde tüm askeri tip saldırı tüfeklerini yasaklayacağını bildirdi.


"Düşünceler ve dualar durduramayacak." diyen Trudeau, Toronto kentinde taraftarlarına yaptığı konuşmada, "Birileri çok sayıda insanı çok kısa sürede öldürmek için ya da bir geyiği devirmek için tasarlanmış askeri bir saldırı silahına ihtiyacınız olmadığını biliyor." diye konuştu.

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Justin Trudeau, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00 
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