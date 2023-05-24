Kanada'daki cinayet 48 yıl sonra DNA yardımıyla çözüldü - Son Dakika
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Kanada'daki cinayet 48 yıl sonra DNA yardımıyla çözüldü

Kanada'daki cinayet 48 yıl sonra DNA yardımıyla çözüldü

24.05.2023 19:00

Kanada'nın Quebec eyaletinde 1975'te işlenen cinayetin faili DNA sayesinde tespit edildi. Yetkililer, katilin DNA örneğini almak için 1982'de ölen adamın mezarını açtı.

Quebec Emniyeti yetkilileri, 29 Mart 1975'te evinden arkadaşlarıyla yemeğe gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sharron Prior'ın cesedinin 3 gün sonra ormanlık alanda bulunduğunu hatırlattı. Yetkililer, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü tespit edilen Prior'ın faili meçhul cinayetiyle ilgili en az 100 kişinin soruşturulduğunu ancak tutuklanan olmadığını söyledi.

MEZARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

ABD'nin West Virginia eyaleti polislerinin 2022'de geçmişe dönük suç kayıtlarını incelerken sabıkası bir hayli kabarık olan Franklin Maywood Romine'in adıyla karşılaştığını kaydeden yetkililer, Romine'in bu eyalet ile Kanada arasında mekik dokuyarak polisleri atlattığının anlaşıldığını belirtti. Yetkililer, daha önce de tecavüz suçundan hapis cezasına çarptırılan Romine'in ay başında mezarı açılarak DNA örneği alındığını açıkladı.

Olay yerinden alınan örneklerle Romine'in DNA'sının eşleştiğini kaydeden yetkililer, Romine'nin olayın görgü tanıklarının verdiği eşkale de uyduğunu duyurdu. 1946'da West Virginia'da doğan Romine'in, 1974'te West Virginia'da zorla girdiği bir evdeki kadına tecavüz ettiği için tutuklandığı ancak daha sonra kefaletle serbest kaldığı bilgisi paylaşıldı. Romine'in serbest kalmasının ardından Quebec'e gidip Prior'a da tecavüz ettiği öğrenildi.

KATİL 41 YIL ÖNCE ÖLMÜŞ

Kanada sınır yetkilileri tarafından sınır dışı edilen Romine'in West Virginia'da 1974'te tecavüz ettiği olaya ilişkin 5 ila 10 yıl hapis yattığı kaydedildi. Yetkililer, Maywood Romine'in Kanada'da 1982'de 36 yaşındayken nedeni belirlenemeyen bir şekilde öldüğünü ve memleketi West Virginia'da defnedildiği bilgisini verdi.

Sharron Prior'ın Kanada'da yaşayan 80'li yaşlarındaki annesi Yvonne Prior da hayatını kızının katilini bulmaya adamıştı.

Kaynak: AA
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