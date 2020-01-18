Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi - Son Dakika Dünya

Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi

7 saat önce

Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildi

Kanada'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti, acil durum ilan edildi, System.String[]

Kış mevsiminde görülen soğuk havasıyla bilinen Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador şehirlerinde baş gösteren kar fırtınası sebebiyle acil durum ilan edildi.


Yetkililer 2-3 metreyi bulan kalınlığı ve çığ riskinden dolayı vatandaşlara evlerinden çıkmama çağrısı yaparken, bölgenin birçok noktasında görüş mesafesi sıfıra indi, insanlar evlerinin kapısını açtığında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Cuma günü başlayan kar yağışının cumartesi gün daha da şiddetlenerek süreceği, meteorolojinin vatandaşları kendilerini tehlikeye atmaması konusunda uyardığı ifade edildi. Evlerinden çıkamayan birçok vatandaş çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:29 
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