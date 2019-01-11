Son Dakika Haberleri: Kanada Gelecek 3 Yılda Bir Milyon Göçmen Kabul Edecek
BBC

Kanada Gelecek 3 Yılda Bir Milyon Göçmen Kabul Edecek

12 dakika önce

Kanada hükümeti, üç yıl içinde bir milyondan fazla göçmen kabul edeceğini açıkladı.

Kanada Gelecek 3 Yılda Bir Milyon Göçmen Kabul Edecek, System.String[]
Kanada hükümeti, üç yıl içinde bir milyondan fazla göçmen kabul edeceğini açıkladı.

Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bakanı Ahmed Hussen'in parlamentoya sunduğu raporda yer alan bilgilere göre, 2019'da 330 bin, 2020'da 341 bin, 2021'de de 350 bin kişinin kabul edilmesi planlanıyor.

Kendisi de bir göçmen olan Somali kökenli Hussen, "Büyük ölçüde, tarihimiz boyunca kapılarımızı açtığımız göçmenler sayesinde Kanada hepimizin keyfini çıkardığı güçlü ve canlı bir ülke haline geldi" dedi.

Hussen, yeni göçmenlerin Kanada'nın nüfusunun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesinden kaynaklanan sorunlarına çözüm olacağını ve ülkenin işgücünü büyüteceğini söyledi.

Ahmed Hussen, "Kanada, yabancıların ırk, miliyet, etnik köken, renk, din ve cinsiyetine göre değerlendirilmediği, ayrımcılığı reddeden ilkelere dayalı göçmenlik programıyla kontrollü göçte dünya lideri" dedi.

Kanada'da her beş kişiden biri göçmen

37 milyon nüfuslu Kanada'daki her beş kişiden biri göçmen. 1990'dan bu yana ülkeye altı milyondan fazla göçmen geldi.

CNN televizyonu, ABD ve diğer birçok Batılı ülkenin göçmenleri sınırlamaya çalışırken Kanada'nın kapılarını yeni yerleşimcilere açtığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir yıl önce ABD'nin " Haiti, Afrika ya da benzer b.k çukuru ülkelerden göçmen kabul etmesini istemediğini' söylemişti.

2017 verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık 13,7'si ülke dışında doğan kişilerden oluşuyor. 2016'da bu oran 13.5'ti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:11 

Dünya
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