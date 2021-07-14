Kanada Genelkurmay Başkan Vekili Eyre'den Afganistan açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kanada Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Wayne Eyre, " Afganistan'daki kötüleşen durumun simgesi olan Panjwai'nin düşüşü çoğumuz için acı verici oldu." açıklamasında bulundu.

Korgeneral Eyre, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Afganistan'daki kötüleşen durumun simgesi olan Panjwai'nin düşüşü çoğumuz için acı verici oldu." ifadesini kullanan Eyre, çok sayıda Kanadalının Panjwai'de savaştığını ve öldüğünü hatırlatarak, Afganistan'da görev yapmış muvazzaf ve emekli askerlere "başınızı dik tutun" çağrısında bulundu.

Kanadalı askerlerin, kendilerine emredilen görevi yerine getirdiğini dile getiren Eyre, "Geçen hafta bildirilen Panjwai'nin düşüşü çoğumuzu özellikle sert vurdu" ifadelerine yer verdi.

Eyre, Masum Ghar ve Mushan gibi yer isimlerinin orada görev yapan Kanadalıların hafızalarına kazındığını belirttiği paylaşımında, "Panjwai'deki sıcak, toz, üzüm bağları ve haşhaş tarlaları, bizi gerçekten rahatsız eden şeyin arka planını oluşturuyor. En önemlisi ise, oradaki emek, ter ve kan yatırımımız." diye yazdı.

Yaşanan kayıpların sadece askerleri değil, aynı zamanda ailelerini de etkilediğini aktaran Eyre, "Birçoğumuz yıllardır soruyoruz, 'Buna değdi mi?' Cevaplar son derece kişisel olacak ve hepsini zaman gösterecek." ifadelerine yer verdi.

Afganistan'da görev yapan Kanadalıların çoğu tarafından hissedilen "acı ve şüphe"yi kabul ettiğini belirten Eyre, onları "acı ve pişmanlığa" teslim olmamaya çağırdı.

Kanada Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Wayne Eyre, paylaşımını, "Tarih nihai yargıç olacak olsa da, ülkenin mevcut gidişatı bizi çok acı ve şüpheyle karşı karşıya bırakıyor. Atalarımız savaşlarından sonra Avrupa ve Kore gibi hizmet ettikleri birçok ülkeyi ziyaret edebildiler ve molozlardan ve küllerden umut ve refahın yükseldiğini gördüklerinde fedakarlıklarını anlamlandıran bir bağlama koydular. Bizimse şu anda savaşımız için benzer duygulara sahip olmayı tasavvur etmemiz zor." ifadeleriyle tamamladı.

NATO'nun görev gücü kapsamında Ekim 2001'de Afganistan'a asker gönderen Kanada, 2014 yılında aldığı kararla askerlerini geri çekmişti.

Afganistan'ın Kabil kentinde konuşlanan ve sayıları 40 bini bulan Kanada askerlerinden, görev yaptıkları süre boyunca 158'i değişik operasyonlarda hayatını kaybetmişti.