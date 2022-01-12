Kanada Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için sağlık vergisini tartışıyor - Son Dakika

Kanada'nın Quebec eyaleti hükümetinin, tıbbi muafiyeti olmadığı halde Kovid-19 aşısı olmayanlardan sağlık vergisi alınacağını duyurması, ülkede yeni bir tartışma başlattı.

Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, yaptığı açıklamada, eyalette gelecek haftalarda ilk doz Kovid-19 aşısını olmayı reddedenlerden sağlık vergisi alınacağını söyledi.

Uygulamanın ne zaman başlayacağı ve alınacak sağlık vergisi miktarının ne kadar olacağı konusunda bilgi vermeyen Legault, şöyle konuştu:

"Tıbbi olmayan nedenlerle aşı olmayı reddeden yetişkinler için sağlık katkısı getiriyoruz. Bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük getiriyorlar. Nüfusun aşı olan çoğunluğunun, bunun sonuçları olmasını istemesinin de makul olduğunu düşünüyorum. Quebeclilerin takriben yüzde 10'u aşısız durumda ancak sağlık yetkilileri, bu kesimin, hastanelerdeki Kovid-19 yataklarının yaklaşık yüzde 50'sini doldurduğunu söylüyor."

Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, karara tepki gösterdi

Quebec Başbakanı Legault'un kararı üzerine açıklama yapan Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, söz konusu vergiyi "anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

Dernek sözcüsü Cara Zwibel, vergi planının son derece rahatsız edici olduğunu ve Haklar ve Özgürlükler Şartı'nın bedenleri ve tıbbi kararlar üzerinde bireysel özerklik tanıdığını söyledi.

Zwibel, vergi cezasının, halk sağlığı hizmetlerine en çok ihtiyaç duyanları cezalandırmak ve yabancılaştırmakla sonuçlanacak bölücü bir önlem olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Karar, halkın hükümetlere ve aşıya olan güvenini daha da zayıflatacak"

Siyahi ve yerli topluluklarla çalışan sivil toplum savunucuları da aşılanmamış yetişkinlerin maddi ceza ödemesi önerisinin, Kanada'nın salgın müdahalesinde eşitsizlikleri daha da derinleştirme riski taşıdığını ifade etti.

Black Health Alliance Direktörü Paul Bailey, Canadian Press'e (CP) yaptığı açıklamada, yaşadıkları adaletsizlikler nedeniyle aşıyı almakta tereddüt eden veya aşıya erişimde sistemik engellerle karşılaşan insanlar için bunun bir sorun olabileceğini söyledi.

Bailey, "Kararın, halkın hükümetlere ve aşıya olan güvenini daha da zayıflatabileceğini biliyoruz. Gıda ve barınma yetersizliği gibi yoksulluk ve diğer birçok eşitsizlik yelpazesiyle yaşayan bu insanlara vergi uygulamak, bu eşitsizlikleri daha da pekiştirir." yorumunu yaptı.

Ontario'daki Yerli Sağlık Hizmetleri Konseyi CEO'su Caroline Lidstone-Jones da CP'ye yaptığı açıklamada, "Giyim, yemek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz birine, şimdi yeni vergi alacağınızı nasıl söylersiniz? Birisi aşıya erişmek yerine kendini veya ailesini besleyebilmekten endişe ediyorsa, bu gerçekten zor bir durum." diye konuştu.