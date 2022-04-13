Kanada Müslümanlar Derneği İslamofobik vergi denetimine karşı dava açtı - Son Dakika

Kanada Müslümanlar Derneği (MAC), Kanada Gelir Kurumu tarafından başlatılan İslamofobik vergi denetimine karşı hukuk mücadelesi başlattı.

MAC Başkanı Nabil Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada Gelir Kurumunca 2015'te başlatılan ve halen süren denetimin ön yargı ve İslamofobik yaklaşımlarla lekelendiğini ifade etti.

Sultan, Gelir Kurumunun uygulamalarının Kanada Haklar Bildirgesi'ne aykırı olduğunu ve bu nedenle yasal mücadele başlattıklarını söyledi.

Derneğin, denetim sonrası hayır kurumu statüsünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu ve bunun da "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu söyleyen Sultan, şöyle konuştu:

"Gelir Kurumunun haksız bir kararı bir gecede binlerce Kanadalının hayatını etkileyecek. Böyle bir karar, derneğin ağındaki okullara, camilere ve toplum merkezlerine devam eden 150 binden fazla Kanadalıya sağladığı hizmetleri tehlikeye atacak. Ayrımcı olmayan bir denetim görmek istiyoruz. Bu ülkede herhangi bir dini hayır kurumu gibi muamele görmek istiyoruz."

Ramazan Bayramı kutlamalarını '"dini etkinlik" olarak görmemişler

Dernek avukatı Geoff Hall da CBC'ye yaptığı açıklamada, yürütülen denetimi Müslümanların önderliğindeki hayır kurumlarına karşı yaygın sistemik ön yargının açık kanıtı olarak tanımladı.

Gelir Kurumu denetçilerinin, Ramazan Bayramını kutlamak için düzenlenecek etkinlikleri "dini olmaktan ziyade sosyal nitelikte" etkinlikler olarak tanımladıklarını kaydeden Hall, "Bir an için denetçilerin, bir Hıristiyan örgütüne Noel partilerinin yeterince Hıristiyan olmadığını söylendiklerini hayal edin." dedi.

Hall, denetimin, sırasıyla din özgürlüğü ve eşitlik hakkını yasalarla garanti eden Haklar ve Özgürlükler Şartı'nın 2. ve 15. bölümlerini ihlal ettiğini belirterek, davanın Ontario Yüksek Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.

Dava ile Trudeau'nun İslamofobi Zirvesi'ndeki açıklamaları test edilecek

Başbakan Justin Trudeau Temmuz 2021'de düzenlenen İslamofobi Ulusal Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Hükümet içinde sistemik ırkçılığı ve İslamofobiyi ortadan kaldırmak için yapılacak iş olduğuna dair hiçbir şüphe yok. Kanada Gelir Kurumu'ndan güvenlik kurumlarına kadar kurumlar insanları desteklemeli, onları hedef almamalı." demişti.

Kanada Müslümanlar Derneğinin açtığı dava, Trudeau'nun açıklamasından sonraki ilk hukuki gelişme olması ve federal kurumların Müslüman organizasyonlara yaklaşımları bakımından bir gösterge olacak.

Kanada Müslümanlar Derneği, Ontario, Quebec, Alberta ve British Columbia eyaletlerinde, cami, gençlik merkezi, okul ve toplum merkezlerinden oluşan geniş bir hizmet ağına sahip.