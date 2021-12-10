Kanada, Myanmar için ek yaptırımlar getirdi - Son Dakika

Kanada, Myanmar rejimine bağlı askeri savunma kuruluşları için ek yaptırımlar açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar ordusunun halka uyguladığı baskı ve şiddetin artarak devam ettiğini belirterek, Burma Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri kapsamında dört kuruluşa ek yaptırımlar getirdiklerini bildirdi.

Bakan Joly, yaptırım kararını İngiltere ve ABD ile koordineli aldıklarını kaydederek, "Bugünkü duyuru Myanmar halkına, demokrasi ve medeni haklar arayışlarının azalmayacağına dair açık mesaj gönderiyor. Kanada, Myanmar ordusunun uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmesi durumunda ek önlemler almaktan çekinmeyecektir." ifadesini kullandı.

Yaptırımların, Myanmar'ın silahlı kuvvetlerini desteklemekten sorumlu askeri silah ve teçhizatı güvence altına alan birimleri hedef aldığını hatırlatan Joly, "Bu yaptırımlar, uluslararası toplumun Myanmar ordusuna yönelik tüm operasyonel desteği askıya alma, silah, malzeme, ekipman ve teknik yardım transferini durdurma çağrısını da güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Joly, yaptırımların bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Kanada'nın açıkladığı ek yaptırım listesindeki kuruluşlar, "Myanmar Savaş Gazileri Örgütü, Milli Savunma Bakanlığı Levazımat Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Myanmar Tedarik Müdürlüğü olarak da bilinen Savunma Hizmetleri Tedarik Müdürlüğü" şeklinde sıralandı.

Myanmar Silahlı Kuvvetleri, Şubat 2021'de gerçekleştirdiği askeri darbeyle ülkede yönetime el koymuştu. Kanada, darbenin ardından Myanmar yönetimi için bir dizi yaptırım kararı açıklamıştı.