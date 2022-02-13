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Kanada'nın Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların çoğu dağıtıldı - Son Dakika

Kanada'nın Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların çoğu dağıtıldı

13.02.2022 00:02
Kanada'nın Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların çoğu dağıtıldı

NEW ABD ile Kanada sınırında bulunan Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların çoğu polis tarafından dağıtıldı.

NEW ABD ile Kanada sınırında bulunan Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların çoğu polis tarafından dağıtıldı.

Ambassador Köprüsü'nde kamyon şoförlerinin 6 gündür sürdürdüğü protestoya müdahale eden Kanada polisinin ablukayı büyük ölçüde kaldırdığı belirtildi.

Polisin bölgeye intikal etmesiyle birçok göstericinin ABD'nin Detroit ve Kanada'nın Windsor şehirleri arasındaki nehri kapsayan Ambassador Köprüsü'nden uzaklaştığı kaydedildi.

İki ülke sınırında Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle başlayan protestolar, Fransa, Yeni Zelanda ve Hollanda gibi ülkelerdeki göstericilere de ilham kaynağı olurken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, benzer protestoların ABD içine de sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Windsor şehri yöneticilerinin desteği ile ablukadan en fazla etkilenen otomobil endüstrisi liderleri, köprünün açılması için hafta içinde Ontario Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkemenin Başyargıcı Geoffrey B. Morawetz, aşı karşıtı Kanadalı kamyoncular tarafından protesto amacıyla kapatılan köprünün cuma 19.00 itibarıyla açılmasına hükmetmişti.

Bugün erken saatlerde Kanada polisinin, mahkemenin koyduğu ihtiyati tedbir süresinin dolmasının ardından ABD'ye geçişi engellediği gerekçesiyle Ambassador Köprüsü'ndeki ablukayı kaldırmaya başladığı duyurulmuştu.

Windsor'u Detroit'e bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'nın Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların çoğu dağıtıldı - Son Dakika


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