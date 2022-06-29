Kanada'nın Estonya, Litvanya, Slovakya ve Ermenistan'da büyükelçilik açacağı bildirildi - Son Dakika
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Kanada'nın Estonya, Litvanya, Slovakya ve Ermenistan'da büyükelçilik açacağı bildirildi

29.06.2022 19:27
Kanada'nın Estonya, Litvanya, Slovakya ve Ermenistan'da büyükelçilik açacağı bildirildi

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Orta ve Doğu Avrupa ile Kafkasya'daki diplomatik varlıklarını genişleteceklerini duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Orta ve Doğu Avrupa ile Kafkasya'daki diplomatik varlıklarını genişleteceklerini duyurdu.

Joly, yaptığı yazılı açıklamada, Estonya, Litvanya, Slovakya ve Ermenistan'da büyükelçilik açacaklarını bildirdi.

Melanie Joly açıklamasında, "Kanada ve önemli NATO müttefikleri ile güçlü ve büyüyen ikili bağları olan Estonya, Litvanya ve Slovakya'daki mevcut Kanada ofislerini, yerleşik büyükelçilere sahip tam elçiliklere dönüştürüyor ve Letonya'daki büyükelçiliğimizdeki diplomatik varlığımızı güçlendiriyoruz. Bu değişiklikler Kanada'nın bölgedeki angajmanını daha da artıracak, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı koymaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Ermenistan'da da büyükelçilik açacağını belirten Joly bunu daha güçlü ikili ilişkilere izin vermek ve Ermeni demokrasisine Kanada desteğini artırmak için yapacaklarını kaydetti.

Joly açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu diplomatik genişleme, Kanada'nın gelişen güvenlik tehditlerine olan tepkisine rehberlik edecek, Avrupalı ??müttefikleri desteklemek için siyasi ve ekonomik iş birliğini geliştirecek ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkilerine daha fazla karşı koyacaktır. Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı ve haksız işgalinden bu yana dünya; siyasi, ekonomik, güvenlik ve çevresel etkileri olan derin bir jeopolitik değişim yaşıyor. Kanada, büyüyen otoriter güçlere karşı çıkarlarımızı ve demokrasimizi desteklemek için stratejik hareket etmelidir. Bu, ister yumuşak güç, ister dezenformasyon veya askeri güç yoluyla ileri sürsünler, Rus etkisini geri püskürtmeyi içerir."

Transatlantik güvenliğin, uluslararası istikrar için kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Joly açıklamasını, "Ukrayna'nın işgali, Avrupa'daki güvenlik ve diplomatik ortamı değiştirdi ve buna Kanada'nın stratejik olarak yanıt vermesi gerekiyor. Bugün açıklanan değişiklikler, zamanımızın en büyük güvenlik ve diplomatik zorluklarından bazılarını ele almak için ihtiyaç duyduğumuz araçlara sahip olmamızı sağlamaya yardımcı olacak." ifadeleriyle tamamladı.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Litvanya, Estonya, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'nın Estonya, Litvanya, Slovakya ve Ermenistan'da büyükelçilik açacağı bildirildi - Son Dakika

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