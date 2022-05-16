Kanada ve AB'den, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek - Son Dakika
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Kanada ve AB'den, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek

16.05.2022 11:52
Kanada ve AB'den, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olması için çalışacağını belirterek, "Bu anlamda Türk meslektaşımla yakın temas halindeyim. (Katılım)Tarihi bir nitelikte ve herhangi ikili bir konudan çok daha önemli." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olması için çalışacağını belirterek, "Bu anlamda Türk meslektaşımla yakın temas halindeyim. (Katılım)Tarihi bir nitelikte ve herhangi ikili bir konudan çok daha önemli." dedi.

Joly, AB-Kanada Ortak Bakanlar Komitesi Toplantısı girişinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ile basın mensuplarına açıklama yaptı.

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını desteklemekle kalmayıp, hızlı şekilde üye olmalarını istiyoruz." diyen Joly, iki ülkenin katılımını onaylayan ilk ülkeler arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Joly, "Aynı fikirde olan ülkelerle birlikte çalışarak onların da katılımın hızlı olmasını sağlamasını amaçlıyoruz." dedi.

"Bazı ikili sorunları olan ülkelerle de" çalışacaklarını aktaran Joly, "Bu anlamda Türk meslektaşımla yakın temas halindeyim. (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı) tarihi bir nitelikte ve herhangi ikili bir konudan çok daha önemli." ifadesini kullandı.

AB'den destek

Borrell de söz konusu ülkelerin NATO üyeliğini desteklediğini vurgulayarak, "AB üye ülkelerinin de bu kararı destekleyeceğini düşünüyorum ve umarım bazı NATO üyelerinin muhalefetini aşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada ve AB bakanları, ortak komite toplantısında Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeleri, savaşın sebep olduğu gıda ile enerji fiyatlarındaki artışı ve Rusya'ya karşı yaptırımları görüşecek.

Ardından Kanadalı Bakan Joly, AB Dışişleri Bakanları Toplantısına da katılacak.

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Avrupa Birliği, Finlandiya, Kanada, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada ve AB'den, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek - Son Dakika


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