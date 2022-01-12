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Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu

12.01.2022 09:07

Burdur'da alkollü sürücü aracıyla birlikte kanala düştü.

Burdur'da alkollü sürücü aracıyla birlikte kanala düştü. Sıkıştığı araçtan çıkamayan alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmut Dönmez idaresindeki 15 AZ 511 plakalı araçla kanala düştü. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Dönmez, Askeriye Köyü'nde dereye düştüğünü, aracın su aldığını ve çıkamadığını söyledi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen bölgede Dönmez'in tarifi üzerine birçok noktayı kontrol etti. Yapılan kontrollerde kendisine ulaşılamayan Dönmez, telefon irtibatı kuran ekiplere de sağlıklı bilgi veremedi.

GPRS üzerinden konumu bulundu

Ekiplerin muhtemelen tüm alanlara kontrol etmesine rağmen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçen ekipler, Dönmez'in GPRS konumu üzerinden yerini tespit etti. Dönmez kendi belirttiği alandan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta başka bir alanda kanala düşmüş araç içerisinde bulundu. Olay yerine ilk ulaşan Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kanala yan düşen araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardında Dönmez, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan kontrollerde Dönmez'in 2.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

GPRS konumundan yerini tespit edildiğini belirten Burdur Belediyesi İtfaiye Çavuşu Ali Eryılmaz, "Komuta merkezinden Askeriye Köyü köprüsünün altında dereye bir araç düştüğü ihbarı aldık. Askeriye Köyü, Çerçi Köyü ve civardaki bütün köprülere baktık ancak hiçbir yerde yoktu. Sonra emniyet ekiplerinden vatandaşın yerini tespit etmesi için GPRS konumunu istedik. Ambulans ekipleri ile birlikte olay yerine geldiğimizde vatandaşı derenin içinde bulduk. Vatandaşı kurtardık, ilk gözlemlerimize göre kendisinin durumu iyi" dedi.

(Fadıl Kösedağ - Ali Kapan-İHA)

Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu
Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu
Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu

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112 Acil, İtfaiye, Tragger, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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