Kanarya Adaları'na son 36 saatte Afrika'dan 1000'den fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

Kanarya Adaları'na son 36 saatte Afrika'dan 1000'den fazla düzensiz göçmen geldi

10.10.2020 16:27
Kanarya Adaları'na son 36 saatte Afrika'dan 1000'den fazla düzensiz göçmen geldi, System.String[]

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları bölgesine son 36 saatte Afrika kıyılarından 1015 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları bölgesine son 36 saatte Afrika kıyılarından 1015 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Kızılhaç kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Kanarya Adaları kıyılarına son 36 saat içinde düzensiz göçmenleri taşıyan 37 teknenin geldiği belirtildi.

Teknelerde toplam 1015 düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi.

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote ve Fuerteventura adalarının kıyılarına gelen düzensiz göçmenlerin, bu bölgelerdeki göçmen barınma merkezlerine götürüldükleri kaydedildi.

Yetkililer, 2006 yılından bu yana Kanarya Adaları'na bu kadar yoğunlukta düzensiz göçmenin gelmediğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na 225 tekneyle toplam 6 bin 81 düzensiz göçmenin geldiği görülürken, bunun 2019'daki aynı dönemde açıklanan rakamın 6 kat fazlası olduğu dikkati çekti.

Kanarya Adaları'na yasa dışı göçün en yoğun olduğu 2006 yılında toplam 31 bin 678 düzensiz göçmen gelmişti.

Kanarya Adaları, İspanya, Afrika, EFE, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'na son 36 saatte Afrika'dan 1000'den fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

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