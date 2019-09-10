Son Dakika Haberleri: Kanatlı hayvan işletmecilerine biyogüvenlik eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Kanatlı hayvan işletmecilerine biyogüvenlik eğitimi verildi

1 saat önce

Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürlüğü tarafından kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi eğitimi verildi.

Kanatlı hayvan işletmecilerine biyogüvenlik eğitimi verildi, System.String[]

Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürlüğü tarafından kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi eğitimi verildi.


Biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi eğitimine Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Et ve Süt Kurumu Erzincan Kombina Müdürü Yunus Bostancı ile Erzincan'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Temsilcileri, sektör paydaşları, resmi ve özel veteriner hekimler ile üreticiler katıldı. Biyogüvenlik kapsamında öncelikle çiftliklerin hastalıklardan korunması ve sonrasında çiftlik içindeki hastalıkların yayılımının sınırlandırılması amaçlanır. Bu kapsamda önemli parametreler olan, işletme sınırlarının her türlü kontrolsüz hayvan girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmesi, işletme önü ve çevresinin düzenlenmesi, dezenfeksiyon önlemleri, kemirgen mücadelesi, işletmede tutulması gereken kayıtlar, personel ve ziyaretçi giriş çıkışları gibi salgın hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması geç kalınmadan gerçekleştirilmesi gerekir.


Uzmanlar tarafından verilen eğitimin ardından katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplanarak kanatlı işletmelerine teknik gezi düzenlendi ve uygulamalı eğitim verildi. - ERZİNCAN

Et ve Süt Kurumu, Murat Şahin, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alibaba Group Başkanı Jack Ma, görevini bırakıyor
İTÜ'lü Halit'i öldüren katilden pişkin talep: Serbest kalmak istiyorum Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan eski astsubay yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:56:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanatlı hayvan işletmecilerine biyogüvenlik eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]