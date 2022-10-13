Avustralyalı Araştırmacılar Denizlerde Her Yıl Ne Kadar Balıkçılık Malzemesi Kaybedildiğini Hesapladı - Son Dakika
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Avustralyalı Araştırmacılar Denizlerde Her Yıl Ne Kadar Balıkçılık Malzemesi Kaybedildiğini Hesapladı

13.10.2022 20:14
Avustralyalı Araştırmacılar Denizlerde Her Yıl Ne Kadar Balıkçılık Malzemesi Kaybedildiğini Hesapladı

KANBERRA, 13 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansı olan İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO), her yıl ticari balıkçılıkta kullanılan malzemelerin neredeyse yüzde 2'sinin kaybolmak veya atılmak suretiyle okyanuslara gittiğini söyledi.

KANBERRA, 13 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansı olan İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO), her yıl ticari balıkçılıkta kullanılan malzemelerin neredeyse yüzde 2'sinin kaybolmak veya atılmak suretiyle okyanuslara gittiğini söyledi.

CSIRO Perşembe günü, terk edilen, atılan veya kaybolan balıkçılık malzemelerinin sayısal miktarına ilişkin şimdiye dek yapılmış en kapsamlı çalışmayı yayınladı.

Çalışma her yıl dünyanın çevresini 18 kez saracak uzunlukta misinanın okyanuslarda kaybolduğunu ortaya koydu.

CSIRO'dan Denise Hardesty bir basın açıklamasında, "Her yıl 14 milyar olta iğnesi, 25 milyon kap ve tuzak ile neredeyse 740.000 km uzunluğunda misinanın dünya çapında ticari balıkçılık faaliyetleri yoluyla okyanuslara ulaştığını ortaya çıkardık" dedi.

CSIRO araştırmacıları, Tazmanya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada küresel balıkçılık verilerini ve dünya genelinde yedi ülkeden 450 balıkçıyla yaptıkları söyleşileri analiz etti.

Her yıl kaybolan balıkçılık malzemesi miktarına ilişkin vardıkları tahmin 2019'da literatür incelemesine dayanarak gerçekleştirilen bir çalışmada bulunan tahminin altında kaldı.

Raporun başyazarı Kelsey Richardson, "Bu tahminlerin oluşturulması için toplanan veriler, kaynakta yaşanan balıkçılık malzemesi kayıplarını anlamamıza katkı sağlaması için doğrudan balıkçıların kendilerinden geldi" dedi.

Richardson şöyle devam etti: "Balıkçılık malzemelerinin işaretlenmesi, izlenmesi ve bulunmasına yönelik daha iyi fırsat arayışları da dahil olmak üzere küresel balıkçılıkta bu yöndeki gayretlerde artış oldu ve bunun yanı sıra balıkçılık teknolojilerinde iyileşmeler yaşandı."

"Güncellediğimiz tahminlerimiz, okyanuslara giden balıkçılık malzemesi miktarını azaltmayı hedefleyen çözümlerin elde edilmesi için balıkçılık yönetimi ve malzeme idaresini desteklemek için çalışmaların nereye odaklanması gerektiğinin vurgulanmasına yardım ediyor."

Araştırmada elde edilen bulgulara göre daha küçük balıkçı teknelerinden ortalama olarak daha fazla balıkçılık malzemesi kaybolurken, dip trol balıkçıları orta su trol balıkçılarına göre daha fazla ağ kaybetti.

Çalışma verileri CSIRO'nun çevreye nüfuz eden plastik atık miktarını 2030 yılına kadar yüzde 80 azaltma hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olmada kullanılacak.

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Kaynak: Xinhua

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