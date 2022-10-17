Araştırma: Metamfetamin Kullanımıyla Parkinson Hastalığı Arasında Bağlantı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Araştırma: Metamfetamin Kullanımıyla Parkinson Hastalığı Arasında Bağlantı Ortaya Çıktı

17.10.2022 20:54
Araştırma: Metamfetamin Kullanımıyla Parkinson Hastalığı Arasında Bağlantı Ortaya Çıktı

KANBERRA, 17 Ekim (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar metamfetamin kullanımı ile Parkinson hastalığı arasında bir bağlantı buldu.

KANBERRA, 17 Ekim (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar metamfetamin kullanımı ile Parkinson hastalığı arasında bir bağlantı buldu.

Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Pazartesi günü yayınlanan ve dünyada bir ilk olan çalışmada, "buz" olarak da bilinen metamfetaminin yalnızca beş kez kullanımında bile beynin hareketi kontrol eden bölgeleri üzerinde kalıcı etkiler oluştuğunu ortaya çıkardı.

Bu bağlantı, hayvanlarda keşfedildikten on yıllar sonra insanlarda ilk kez gösterilmiş oldu.

Araştırmanın baş yazarı Gabrielle Todd, bir basın açıklamasında, "Birkaç kez bile olsa metamfetamin kullanmak vücut üzerinde uzun süreli etkilere yol açabiliyor. Toplumda bu konuda farkındalık yaratmak önemli" dedi.

Todd, beynin hareketten sorumlu bölümlerinin metamfetaminin toksik etkilerine karşı özellikle savunmasız durumda olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Metamfetaminin neden olduğu hasar, hareket sorunlarına yol açabiliyor ve Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları geliştirme riskini artırıyor."

Araştırma, Güney Avustralya eyalet hükümetinin metamfetamin kullanımının uzun vadeli etkileri konusunda farkındalığı artıran yeni bir kampanya başlatmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde yayınlandı.

Avustralya Ceza İstihbarat Komisyonu (ACIC) tarafından Haziran ayında yayınlanan Ulusal Atık Su Uyuşturucu İzleme Programı'nın 16. raporuna göre Avustralya, 20'den fazla ülke arasında metilamfetamin kullanımı listesinin başında yer aldı.

Güney Avustralya Sağlık Bakanı Chris Picton, Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Anketler, insanların yüzde 47'sinin 'buz' kullanmanın uzun vadeli sağlık etkileri olduğunun farkında olmadığını gösteriyor" dedi.

Picton, "Eyalet genelinde buz ve metamfetamin kullanımı büyük bir sorun ve bunun topluluklar ve aileler üzerindeki etkisini biliyoruz" diye belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Araştırma, Parkinson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Metamfetamin Kullanımıyla Parkinson Hastalığı Arasında Bağlantı Ortaya Çıktı - Son Dakika

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