Son Dakika Haberleri: Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: "Trolle avlanan balıkçılar, deniz tabanındaki fiber optik...
Son Dakika Güncel Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: 'Trolle avlanan balıkçılar, deniz tabanındaki fiber optik... - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: "Trolle avlanan balıkçılar, deniz tabanındaki fiber optik...

6 saat önce

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, deprem izlenmesi için Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların, trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını söyledi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener:

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, deprem izlenmesi için Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların, trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını söyledi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Deprem Çalıştayı'na katılan Haluk Özener, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Marmara denizi tabanında depremleri takip ettiklerini söyleyen Özener, "En önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bilgiler alırsınız. Bu yönde Marmara deniz tabanı gözlem evi kuruldu. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler sağlamak, 1'in altındaki depremleri gözlemek ki şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi Kandilli kaydedebiliyor" şeklinde konuştu.


Deniz tabanına bin 200 metre derinliğinde fiber optik kablo ağı kurulduğunu vurgulayan Özener, "Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi'nde. Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Marmara, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
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