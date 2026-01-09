Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Akçaova Mahallesi Tokaçlar mevkisinde 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan aile, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Belediye Başkanı Erol Ölmez bölgede incelemelerde bulunarak Mahalle Muhtarı Hamza Biçer ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.
Ölmez, ailenin barınma, gıda ve giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Müstakil Ev Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?