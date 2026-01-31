Kangal'da İşçi Servis Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kangal'da İşçi Servis Otobüsü Kaza Yaptı

Kangal\'da İşçi Servis Otobüsü Kaza Yaptı
31.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde servis otobüsü yoğun sis nedeniyle kaza yaptı, 6 işçi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki olduğu Konyaşeker firması tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 6 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kangal Termik Santral işçilerini taşıyan C.C. idaresindeki servis otobüsü, Kangal 8'inci kilometre mevkiinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yol kenarına kayan otobüs, yapılan uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Kangal, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kangal'da İşçi Servis Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:54:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kangal'da İşçi Servis Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.