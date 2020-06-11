Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak - Son Dakika

Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak

Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak -Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak korumak ve...

Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak

-Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı

SİVAS - Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanımak korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezin'in temelleri bugün atıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler Meraküm Kangal Köpeği Üretim Merkezi temek atma törenine katıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN)'ın 'Cazibe Destekleme Programı' kapsamında destek alan proje, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Meraküm mevkiinde ki alanda, yine idareye ait olan Kangal Köpeği üretim çiftliğinin ve eklentilerinin de kısmı olarak yıkılması, modernizasyonu ile hayata geçecek.Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Sivas Valiliğimiz, ORAN ve Üniversite işbirliği ile şehrimize inşallah kazandırılacak. Çok değerli hocamda bahsetti. Sivas'ın değerleri var. Kültürel değerleri yaşayan değerleri. Kangal Köpeği, Kangal Koyunu gibi bir çok değerimiz var. Sayın Valimiz İl Özel İdare Genel Sekreterliğine talimat vererek bu değere devlet eliyle sahip çıkma, şehri olması gerektiği noktaya getirip hem üretimini hem satışını, hem eğitimi noktasında Türkiye çapında bir tesis yaparak inşallah bu değerimize hem sahip çıkacağı, hem de tanıtım noktasında önemli bir misyonu yerine getireceğiz. Yine Sayın Valimizde bahseder Kangal oyunuyla ilgilide projeleri var. Bir bütün olarak değerlendiriyorum. Bir kangallı olarak bu ikilinin de bir arada olması çok çok önem arz ediyor. Ben tekrar Sayın Valimizin şahsında emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlanır ve şehrimize kandırılır. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Projenin omurgası Kangal ilçesi

Vali Ayhan bu projenin çok boyutlu bir proje olduğunu belirterek, projenin içerisinde belediyenin, üniversitenin, ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteklerinin olduğunu ve Özel İdarenin işin ana sahibi olduğunu söyledi. Sivas'ta 5 temel değer sayılsın denildiğinde turizm adına ilk üç içerisinde Kangal köpeği gelir' ifadesini kullanan Vali Ayhan, "Projemiz 160 bin metrekare alan içerisinde, 30 bin metrekare kurulum alanında olan doğal bir yaşam alanı. Düzenli, sağlıklı ve bilimsel bakış açısıyla projemizi başlattık. Bu bölge hem hava alanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Kangal köpeği Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası Kangal ilçemiz. İlçemizdeki Kangal köpeği çiftliğini de rehabilite ederek, bu projeyi içine dahil ederek bir bütün haline getirip işleteceğiz.Kangal köpeklerimizi hem koruyacağız, hem de pazarlamasını yapacağız. Her Kangal köpeğinin mutlaka kaydı olacak, kimliği olacak ve dünyanın neresinde olursa olsun takip edilecek. Bizim için olmazsa olmaz, tüm yetkililerin en büyük sorumluluğu; bu güzel canlıyı, bu eşsiz ırkı korumak olacaktır" diye konuştu

"Proje Turizmde Gözde Merkez Olacak"

Vali Ayhan, projenin yapıldığı alanın Sivas'ın terası olacağını belirterek "Bu alanda doğal padog alanları, yürüyüş alanları, Kangal köpeği müzesi, uluslararası yarışmaların yapılacağı alanlar, hayvan klinikleri, çocuklarımızın gezeceği alanlar ve restoranlar olacak. Herkesin nefesleneceği, dinleneceği bir yer olacak. Bir yıllık emekle, kurumlarımızın desteğiyle projemizi hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kangal Köpeği, Üretim Eğitim ve Tanıtım Merkezi tamamlandığında güzel bir işletmeyle turizmde gözde merkez olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar,kesilen kurban ile birlikte il protokolü merkezin temeline ilk harcı döktü.

Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kangal, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak - Son Dakika

Son Dakika

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir         
00:35
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı         
00:21
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı         
00:17
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı         
00:08
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
00:02
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor         
00:01
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi         
23:55
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı         
23:51
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı         
23:44
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü         
23:37
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı         
23:22
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir         
23:15
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi         
22:40
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı         
22:33
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü         
21:01
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 01:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kangal köpekleri hem korunacak hem de pazarlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]