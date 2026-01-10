Kani Torun'dan Suriye Eleştirisi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, "Dilimizde tüy bitti. Bir yıldır bir özel temsilci atayın, Suriye'deki tarafları Ankara'da bir araya getirin, çözüm Ankara çözümü olsun diye. Yapay bir sınırla bizden ayrılmış vatandaşlarımızın, soydaşlarının yaşadığı coğrafyaya elin oğlu 10 bin kilometre öteden özel temsilcisi gönderdi, görüşmeleri o yapıyor, yetmedi bir de ABD Dışişleri Bakanlığı ekibi tarafların arasında yapıcı görüşmeler için hazırmış. Bizimkiler bir yıldır parmak sallıyor" dedi.

Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Halep'teki son gelişmeler ve SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Torun, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

