Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika

Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü

15.01.2021 14:32
Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü, System.String[]

Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'yi şehit eden 'Turuncu' listedeki terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'yi şehit eden 'Turuncu' listedeki terörist etkisiz hale getirildi. Kanı yerde kalmayan Şehidin babası Osman İnce, "Bu haber ile ferahladık" dedi.

Yıldırım Operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında 11-12 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen bu teröristin, 8 Temmuz 2017'de Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanması olayına katıldığı belirlendi. Bu olayda Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit düşmüştü.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde yaşayan şehit ailesi mutluluk gözyaşı döktü. Şehidin annesi Cemile ve babası Osman İnce, evlatlarını şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesine sevindi. Baba Osman İnce, "Allah devletimizden razı olsun; askerimize güç kuvvet versin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. İnşallah hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmaz. Bu haberi duyduktan sonra bir nevi de olsa ferahladık. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, askerimizden" dedi.

Mutluluk gözyaşları döken Anne Cemile İnce ise "Allah askerimize güç kuvvet versin. Benim oğlumu bu hale getirenleri Allah öte dünyada yakasından tutar. Allah askerimize, devletimize güç kuvvet versin. Ne yapalım kader böyleymiş. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlatlarımızın öcü alındıysa Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Şehidin ailesini Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Mustafa Orhan ve jandarma görevlileri ziyaret etti.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika


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