Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı - Son Dakika

Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı

15.10.2020 10:54
Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı, System.String[]

TOKAT'ın Zile ilçesinde sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Zengin (42), mide kanseri sebebiyle 15 ay önce vefat eden eşi Fatmanur Zengin'in vasiyetini yerine getirerek, toplanan 20 bin liralık yardımı kanser tedavisi gören Saliha Laçinyurt'ta verdi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Zengin (42), mide kanseri sebebiyle 15 ay önce vefat eden eşi Fatmanur Zengin'in vasiyetini yerine getirerek, toplanan 20 bin liralık yardımı kanser tedavisi gören Saliha Laçinyurt'ta verdi. Zengin, "Eşimin tedavi sonrası bu paranın başka bir hasta için kullanılması vasiyeti vardı. Bende eşimin son vasiyetini yerine getirdim" dedi.

Zile ilçesinde yaşayan Fatmanur Zengin 2,5 yıl önce mide kanseri olduğunu öğrendi. Uzun süre tedavi gören 2 çocuk annesi Fatmanur öğretmen 15 ay önce kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hastalığı sırasında öğretmen arkadaşları Fatmanur öğretmenin tedavisinde kullanılmak üzere yardım kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanyada yaklaşık 20 bin lira para toplandı. Fatmanur Zengin, öğretmen olan eşi Ahmet Zengin'e hayatını kaybetmesi halinde yardım paralarını kendisi gibi kanser tedavisi gören birine vermesini vasiyet etti.

Eşinin vefatından sonra araştırma yapan Ahmet Zengin, Tokat'ın Turhal ilçesinde rahim kanseri hastalığıyla mücadele eden Saliha Laçinyurt'un (41) durumunu haberlerden öğrendikten sonra harekete geçti. Zengin, eşinin vasiyetini yerine getirmek için toplanan 20 bin lirayı, aylık 52 bin TL değerinde ithal ilaçlar kullanması gereken Laçinyurt'a gönderdi. 'BAŞKA BİR HASTA İÇİN KULLANILMASINI VASİYET ETTİ'Kanser tedavisi gören Saliha Laçinyurt'u daha sonra ziyaret eden Ahmet Zengin, "Eşimin kanser olduğunu öğrendiğimizde gerekli araştırmaları yaptık. Mide kanseri olduğunu öğrendik ve tedavi süreci başladı. Midesi alındıktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Tedavilerinden sonuç alınamayınca hocalarımızın tavsiyesi üzerine başka tedavilere yöneldik. Tümör tedavilere yanıt vermeyince ithal ilaç kullanmamız gerekti. 1 yıl 3 ay önce eşimi mide kanserinden kaybettik. Bu ithal ilaç ve tedavisi masraflı olduğu için kendi imkanlarımla karşılamaya çalıştım. Zile'de ben ve vefat eden eşim öğretmen olarak görev yapıyorduk. Öğretmen arkadaşlarımız ithal ilacı karşılamak için kampanya başlattılar. Kampanya ile belli bir miktar destek verdiler. Biz tedavi sürecinde bu toplanan parayı kullandık. Eşimin tedavi sonrası bu paranın başka bir hasta için kullanılması vasiyeti vardı. Ben de eşimin son vasiyetini yerine getirmek için mücadele verdim. Sizlerin sayesinde böyle bir hayra vesile olabildiğimiz için çok şükür. Eşim için toplanan parayı yine başka bir hastaya ulaştırabildiğimiz için çok mutluyum. Öğretmen arkadaşlarımı da 2'nci bir yardıma vesile ettiğim içinde ayrı bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Saliha hanıma da Allah'tan şifalar diliyorum. Çok geçmiş olsun" dedi.

Ahmet Zengin'e teşekkür eden İbrahim Laçinyurt ise, "Ahmet beyin yaptığı bizim için çok güzel bir davranış. Allah yaptığı her hayır için razı olsun. Kendisine ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Eşinin son vasiyetini de yerine getirdiği için çok minnettarız" diye konuştu.


Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı
Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı
Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı
Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı
Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı

Mide Kanseri, Kanser, Tokat, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanserden ölen eşinin vasiyetiydi, toplanan yardımları aynı hastalığı olanlar için bağışladı - Son Dakika

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