Kanseri yendi, ilk resim sergisini açtı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde askeri lisede sivil memur olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Naim Gürzsoy (65), 3 yıl önce yakalandığı kanseri resim yaparak yendi. Sergi açan Gürzsoy, "Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı . Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey" dedi.

Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden sivil memur olarak çalıştıktan sonra emekli olup, Tekirdağ'ı Çorlu ilçesine yerleşen Naim Gürzsoy'a yaklaşık 3 yıl önce ampulla vateri kanseri teşhisi konuldu. Hastalığını öğrendikten sonra tedavisine başlanan Gürzsoy, yağlı boya resimleri yaparak yaşama tutunmaya çalıştı. Gürzsoy, 9 milyonda 1 kişide erken tespit yapılabilen bir kanser türünü geçirdiği ameliyatla atlattı. Sağlığına kavuşan Gürzsoy, resim yapmaya devam etti.

SERGİ AÇTI

Sanatı çok sevdiğini ifade eden Naim Gürzsoy, yaklaşık 40 resimden oluşan sergisini bir alışveriş merkezinde açtı. Açılışa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı , Cumhuriyet Başsavcısını Murat Yiğiter ile davetliler katıldı. Kaymakam Sarılı, "Naim Amca davet etmek için geldiğinde yaptığı resimlerden bahsetti. Ben de geleceğimi söyledim, kendisini tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma yapmış" dedi.

Yaptığı resimlerle hayata bağlanan Gürzsoy, "Ben sanatı çok seviyorum. Birçok müzik aletini çalabiliyorum. Kara kalem çiziyordum. Sonra ressam arkadaşa baktım, bir süre kursuna gittim. Sonra resim yapmaya başladım. Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı. Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey. Tabiatı da çok sevdiğim için kendimi resme verdim" diye konuştu.