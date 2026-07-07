Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun son hali yürek burktu; saçlarını da kazıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun son hali yürek burktu; saçlarını da kazıttı

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun son hali yürek burktu; saçlarını da kazıttı
07.07.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat’ın son paylaşımı, hayranlarını derinden etkiledi. "Sihirli Annem"in Perihan Teyze’si olarak hafızalara kazınan ünlü sanatçı, zorlu kemoterapi sürecinde saçlarını kazıtmak durumunda kaldı. Yaşadığı ağır fiziksel sıkıntılara rağmen yaşama sevincini ve esprili yanını kaybetmeyen Onat'ın, yakın dostu Ayhan Kavas ile paylaştığı son fotoğraf yürek burktu. Usta ismin bu güçlü duruşuna sosyal medyada binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı yağdı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat’ın son hali yürek burktu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kazıtan Onat, meslektaşı Ayhan Kavas ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. "Sihirli Annem" dizisindeki "Perihan Teyze" rolüyle hafızalara kazınan usta ismin bu paylaşımı sevenlerini derinden etkiledi.

ZORLU SÜRECİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI 

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyuran ve oldukça ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten Gül Onat, tedavi sürecini büyük bir olgunlukla karşıladığını ifade etmişti. Kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinin ardından hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini dile getiren usta oyuncu, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. 'Niye ben?' demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, cehennemi yaşadım. Zehirterapi, radyoterapi... Bir yıl rahat geçti, sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bugünlere geldim şükür."

"CAN DOSTUM VE KELTOŞ BEN"

Yaşadığı tüm fiziksel zorluklara ve altı aydır bağırsaklarının bir torbaya bağlı olmasına rağmen neşesini kaybetmemeye çalışan Onat, dökülen saçlarını kazıtmak durumunda kaldı. Yakın dostu Ayhan Kavas'ın kendisini ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan usta sanatçı, fotoğrafın altına şu duygusal ve esprili notu düştü:

Hastalığın getirdiği ağır şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışan ve durumunu esprili bir dille paylaşan Gül Onat'ın son hali, sosyal medyada hem büyük bir hüzün yarattı hem de sevenlerinden binlerce destek mesajı aldı.

Sihirli Annem, Sihirli Annem, Ayhan Kavas, Gül Onat, Son Hali, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sihirli Annem Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun son hali yürek burktu; saçlarını da kazıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:09:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kanserle mücadele eden ünlü oyuncunun son hali yürek burktu; saçlarını da kazıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.