Kansersiz Yaşam Derneği, sezon final bölümüne "Çukurda Umut Var" sloganıyla gerçekleştirdikleri gala gecesiyle destek olan Çukur dizisiyle, kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kök hücre ve kan bağışı farkındalığına dikkat çekmek için yeniden bir araya geliyor.

YAŞA "TIR" YOLA ÇIKIYOR!

Proje kapsamında; YaşaTır adı verilen 80 kişilik mobil eğitim tırı İstanbul, Adana ve Gaziantep'i gezerek kan bağışı ve donörlük konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Sevilen Çukur oyuncularının da etkinlik alanlarında yer alacağı organizasyonda, tır içinde kan bağışı kazanımı toplum eğitimleri verilecek. Aynı zamanda kan ve donör bağışları kabul edilecek. Kızılay'ın da eşlik edeceği organizasyon 3 Ekim'de İstanbul Balat İspark'ta start verdikten sonra Eminönü ve Ümraniye'de de bulunacak.