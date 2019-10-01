Son Dakika Haberleri: Kansersiz Yaşam Derneği "Çukur" dizisiyle elele veriyor!
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Kansersiz Yaşam Derneği "Çukur" dizisiyle elele veriyor!

1 saat önce

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi "Çukur" ve Kansersiz Yaşam Derneği kök hücre ve kan bağışı önemine dikkat çekmek için "Çukurda Umut Var- Umut Yaşatır" sloganıyla yeni bir sosyal sorumluk kampanyasına imza atıyor.

Kansersiz Yaşam Derneği

Kansersiz Yaşam Derneği, sezon final bölümüne "Çukurda Umut Var" sloganıyla gerçekleştirdikleri gala gecesiyle destek olan Çukur dizisiyle, kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kök hücre ve kan bağışı farkındalığına dikkat çekmek için yeniden bir araya geliyor.

YAŞA "TIR" YOLA ÇIKIYOR!

Proje kapsamında; YaşaTır adı verilen 80 kişilik mobil eğitim tırı İstanbul, Adana ve Gaziantep'i gezerek kan bağışı ve donörlük konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Sevilen Çukur oyuncularının da etkinlik alanlarında yer alacağı organizasyonda, tır içinde kan bağışı kazanımı toplum eğitimleri verilecek. Aynı zamanda kan ve donör bağışları kabul edilecek. Kızılay'ın da eşlik edeceği organizasyon 3 Ekim'de İstanbul Balat İspark'ta start verdikten sonra Eminönü ve Ümraniye'de de bulunacak.

Çukur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:47 Kaynak: Bültenler
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