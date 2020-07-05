Kanye West, ABD Başkanlığı'na adaylığını duyurdu - Son Dakika

Kanye West, ABD Başkanlığı'na adaylığını duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West ABD Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West ABD Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

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Müzisyen, şarkı yazarı, prodüktör ve moda tasarımcısı olan Kanye West, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu. West, açıklamasında, "Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaatlerini gerçekleştirmeliyiz. ABD Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum" ifadelerine yer verdi.

EŞİ KİM VE ELON MUSK DESTEK GÖSTERDİ

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise ünlü şarkıcıyı "Benim tüm desteğime sahipsin" ifadeleriyle destekledi. Öte yandan Kim Kardashian da eşinin yaptığı duyuruyu ABD bayrağı emojisi ile sosyal medya hesabından paylaşarak eşine desteğini gösterdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Kanye West, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kanye West, ABD Başkanlığı'na adaylığını duyurdu - Son Dakika Dünya

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