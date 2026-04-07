Kanye West'e İngiltere yasağı! İçişleri Bakanlığı vizesini iptal etti
Kanye West’e İngiltere yasağı! İçişleri Bakanlığı vizesini iptal etti

Kanye West’e İngiltere yasağı! İçişleri Bakanlığı vizesini iptal etti
07.04.2026 15:51
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in İngiltere’ye girişine izin verilmedi. İçişleri Bakanlığı, yasal adı Ye olan sanatçının hem ülkeye girişinin hem de performans vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West (Ye), Londra’da düzenlenecek Wireless Festivali öncesinde alınan kritik bir kararla gündeme geldi. Festivalin ana sanatçısı olarak açıklanan West’in İngiltere’ye girişine, yükselen tepkiler ve siyasi baskıların ardından izin verilmedi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN NET KARAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, The Sun on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, West’in festivalde sahne almasının özellikle Yahudi toplumundan gelen tepkiler nedeniyle “derin endişe verici” olduğunu söyledi.

Başbakanlık kaynakları ise sanatçının ülkeye girişinin reddedilme gerekçesini “kamu yararına uygun olmama” kararıyla açıkladı. Downing Street’ten yapılan değerlendirmede, kararların mevcut yasalar ve güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Starmer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kişinin kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu ya da aşırıcılığı teşvik ettiği durumlarda hükümet harekete geçmekten çekinmez."

SPONSORLAR ÇEKİLDİ, TEPKİLER BÜYÜDÜ

Festivalin Finsbury Park’ta düzenlenecek organizasyonu öncesinde bazı büyük sponsorların da West’in geçmişteki antisemitik açıklamalarını protesto ederek projeden çekildiği öğrenildi.

Öte yandan festivalin ön satışa çıkan biletlerinin sadece bir saat içinde tükenmesi, tartışmaların daha da büyümesine neden oldu. West’in üç gün boyunca toplam yaklaşık 150 bin kişiye konser vermesi planlanıyordu.

GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Kanye West’in daha önce yaptığı antisemitik açıklamalar, gamalı haç sembolleriyle görüntülenmesi ve Nazi lideri Adolf Hitler’e atıf yaptığı iddia edilen çalışmaları da yeniden tartışma konusu oldu.

Reform UK lideri Nigel Farage ise West’in geçmiş söylemlerini sert sözlerle eleştirirken, buna rağmen ülkeye giriş yasağı uygulanmasının ifade özgürlüğü açısından tartışılabileceğini dile getirdi.

WEST’TEN YAHUDİ TOPLUMUYLA GÖRÜŞME TEKLİFİ

Artan tepkilerin ardından Kanye West’ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü rapçi, İngiltere’deki Yahudi toplumuyla bir araya gelmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Wireless hakkındaki tartışmaları takip ediyorum. Tek amacım Londra’ya gelip müziğim aracılığıyla birlik, barış ve sevgi mesajı vermek. İngiltere’deki Yahudi toplumuyla görüşme fırsatı bulursam minnettar olurum. Değişimi sözlerle değil, eylemlerimle göstermeliyim."

Son Dakika Kanye West Kanye West’e İngiltere yasağı! İçişleri Bakanlığı vizesini iptal etti - Son Dakika

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
