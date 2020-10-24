Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı - Son Dakika

Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı

24.10.2020 09:17

Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı Kapadokya'nın nazar boncukları gökyüzündeki şöleni Kapadokya'da balonların görsel şöleni kendisine hayran bırakıyor İlginç yer şekilleri ve kayadan oyma kiliseleriyle önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya'da düzenlenen sıcak...

Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı

Kapadokya'nın nazar boncukları gökyüzündeki şöleni

Kapadokya'da balonların görsel şöleni kendisine hayran bırakıyor

NEVŞEHİR - İlginç yer şekilleri ve kayadan oyma kiliseleriyle önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balonlarının gökyüzündeki muhteşem dansı yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde düzenlenen balon turları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemek için sabahın erken saatlerinde balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler yaklaşık bir saat boyunca bölgeyi havadan izlemenin keyfini yaşıyor. Gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonlarının gökyüzündeki görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Peribacaları eşliğinden gökyüzünde görsel şölenini izleyen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelerek balon turlarını Göreme Beldesinde bulunan Aşıklar Vadisinde izleyen Melis Çaykara gökyüzünde ki balonların Kapadokya'nın nazar boncuğu olduğunu söyledi. Çaykara, "Şuan çok güzel bir ortamdayız. İnternetten gördüğümüzden çok daha güzel. Kapadokya bölgesini Anadolu'nun çok nadide yerlerinden bir tanesidir. Balonlarla beraber çok süslü ve buranın nazar boncukları" dedi.

Fransa'dan gelen Neslihan Okutan'da Kapadokya bölgesinin muhteşem bir yer olduğunu söyledi. Okutan, Peribacaları ile beraber balonları harika gözüküyor. Kapadokya'ya ilk kez geliyoruz. İnşallah her yıl geliriz" diye konuştu. Fransa'dan bölgeye gelen Bahar Yalaz'da, " Burası muhteşem bir yer. Aşk Vadisinde balonları izliyoruz. Harika bir yer. Burayı merak edenler mutlaka Kapadokya'ya gelmeliler" şeklinde konuştu.

Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı
Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı

Balon kazası, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da balonların gökyüzünde muhteşem dansı - Son Dakika

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