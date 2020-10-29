Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı - Son Dakika

Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

29.10.2020 08:22

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda balon bu sabahki uçuşlarında sepetlerine Türk Bayrağı astı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda balon bu sabahki uçuşlarında sepetlerine Türk Bayrağı astı.

Peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, güneşin ilk ışıklarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine Türk Bayrağı asarak havalandı. Türk Bayrakları peribacaları arasında dalgalanırken onlarca balonun Kapadokya semalarındaki görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yerli ve yabancı turistler ile gökyüzünde Türk bayrakları ile kutluyoruz dedi. Aydoğan, " "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tüm balonlarımızda Türk bayraklarımızı asarak coşkulu bir şekilde Kapadokya'da yaklaşık 80 balon ile kutluyoruz. 29 Ekim olması nedeniyle hem yerli turistler hem yabancı turistlerin bölgemize yoğun bir ilgisi var. Bu pandemi sürecinde şuan en yüksek balonun uçtuğu günü yaşıyoruz. Bunu da bayraklarımızı asarak yine kutlamaktayız" diye konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Balon kazası, Kapadokya, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alkol alıp yaşlı annesinin evini yaktı, kenarda durup film izler gibi yangını izledi Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG'ye boyun eğdi Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de
Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı! Meteoroloji dolu ve sel uyarısı yaptı Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı! Meteoroloji dolu ve sel uyarısı yaptı         
08:29
ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor         
01:05
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi         
22:53
İletişim Başkanı Altun, Emile Zola'nın 122 yıllık mektubu ile İslam karşıtlığı yapan Fransa'ya seslendi İletişim Başkanı Altun, Emile Zola'nın 122 yıllık mektubu ile İslam karşıtlığı yapan Fransa'ya seslendi         
21:47
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 08:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei