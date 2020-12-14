Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı. Göreme beldesinde kaçak yapıldığı belirlenen 2 müstakil ev, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince yıkıldı.

Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce, Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına geçen yıl 15 Şubat'ta başlandı. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme ve araştırmalar sonrasında, bugüne kadar Nevşehir'in Uçhisar ve Göreme beldelerinde 90, Ürgüp ilçesi ile ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 54, Avanos ilçesi ile ilçeye bağlı Çavuşin köyünde 50 ve kentsel sit alanına giren merkezlerde de 8 olmak üzere toplam 202 kaçak yapı yıkıldı. Temmuz ayından bu yana ara verilen yıkım çalışmaları, dün yeniden başlatıldı. Bu kapsamda Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde kaçak yapıldığı belirlenen 2 adet müstakil ev, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkıldı. Kaçak yapıların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.